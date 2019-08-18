На стройке произошел мощный взрыв

В Киеве прогремел мощный взрыв на стройке.
Инцидентс произошел в воскресенье, 18 августа, в 04:20 утра на ул. Данченко. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.
"Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, пакет со взрывчаткой был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила сооружения бывших владельцев", - говорится в сообщении.
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Подробности происшествия выясняются.
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Сегодня в Киеве, в 4:20 утра, на ул Данченко прогремел сильный взрыв. Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации взрыв-пакет был заложен в строй технику, а именно в экскаватор который разравнивает площадку под строительство паркинга.Недавно эта территория принадлежала другой кампании,которая проиграла суд и данная техника сносила постройки бывших владельцев. Детали происшествия устанавливаются. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua
В ночь на 17 августа произошел пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Погибло 8 человек, еще 10 пострадали.
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