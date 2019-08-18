На стройке произошел мощный взрыв

В Киеве прогремел взрыв. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве прогремел мощный взрыв на стройке.

Инцидентс произошел в воскресенье, 18 августа, в 04:20 утра на ул. Данченко. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Instagram.

"Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, пакет со взрывчаткой был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила сооружения бывших владельцев", - говорится в сообщении.

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Подробности происшествия выясняются.

В ночь на 17 августа произошел пожар в одесской гостинице "Токио Стар". Погибло 8 человек, еще 10 пострадали.