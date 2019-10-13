На столичных Осокорках сожгли Toyota адвоката

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль адвоката.
ЧП произошло на автомобильной стоянке по улице Михаила Гришко, сообщает УНН со ссылкой на источники в полиции.
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"Неизвестные подожгли автомобиль Toyota Camry, принадлежащий адвокату. Огнем был уничтожен полностью", - сказано в сообщении.
Установлено, что причиной возгорания является поджог.
Следователи открыли уголовное производство. Поджигателей ищут.
В центре Киева на улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Авто принадлежало Валерии Гонтарева, невестке экс-руководительницы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.
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