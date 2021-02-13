На Столичном рынке на журналистов напали участники стрельбы в Броварах

За рынок ведется настоящая война с криминальными эпизодами.Фото: Facebook

На съемочную группу издание "Большой Киев" 6 февраля набросились охранники "Столичного" рынка и применили физическую силу на глазах у покупателей, передает Главком.

По факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов со стороны охранников рынка полиция Киевской области уже открыла уголовное производство.

Дело контролирует ​​Департамент защиты интересов общества и государства МВД Украины. Об этом сообщает пресс служба полиции Киевской области.

Уже несколько лет за рынок ведется настоящая война с криминальными эпизодами и участием одиозных политиков из окружения Януковича.

Строительство рынка общей площадью 160 га началось в 2010 году. В этот же период в Украине к власти пришел Виктор Янукович. В 2012 году рынок в свои руки убрал известный олигарх окружения Юрий Иванющенко.

Рынок перешел в его косвенные активы по классической схеме через подставных лиц и оффшорные компании, в которых сложно определить конечного собственника.

Несколько лет назад рынок переоформили на Александра Стельмаха - человека из пула того же Иванющенко. После Стельмаха директором рынка становится Рустам Абдукадыровой. Последний раз его бойцы засветились во время перестрелки в Броварах за передел рынка маршрутных перевозок.

Администрация рынка "Столичный" пока отказалась предоставить комментарий по поводу нападения на съемочную группу и конфликта относительно прав владения рынком. Стоит отметить, что сразу после нападения руководитель охраны передал представителю издания "Большой Киев" контактный номер, по которому спикер рынке по имени Виктория сообщила, что журналисты не правы и смысла общаться она не видит.