На спортивной площадке, где играли дети, нашли гранату

В Волновахе Донецкой области дети на спортивной площадке возле жилого дома нашли гранату.

Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Фото: npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 64-летнего предпринимателя разорвало взрывом возле собственного дома

"В дежурную часть Волновахского районного отдела полиции поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Мужчина пояснил, что об опасной находке ему сообщили дети, которые были на спортивной площадке. На место происшествия немедленно прибыли полицейские. До приезда взрывотехников, правоохранители взяли в окружение территорию, перекрыли движение автотранспорта. Боеприпас был изъят, угрозу нейтрализовали ", - говорится в сообщении.

Сейчас ограничен доступ к прилегающей территории, где был обнаружен боеприпас. Она будет проверена на отсутствие каких-либо других взрывоопасных предметов.

В Луцке в одной из квартир взрывом убило 41-летнего мужчину.По предварительной информации, это была граната.