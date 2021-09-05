На сахарном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

Фото: Национальня полиция

В поселке Гребенки Белоцерковского района Киевской области произошел паровой взрыв.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации причиной аварии стала неисправность одного из котлов", - сообщает полиция Белой Церкви.

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Среди пострадавших пять человек. Двух госпитализировали в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковской городской больницы № 2. Их состояние не известно.

На промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" произошел взрыв. По предварительным данным, произошел выброс азотной кислоты. Людям рекомендуют закрывать окна и двери. Видео и фото с места события в соцсетях публикуют очевидцы. В Министерстве внутренних дел Украины сообщают, что на предприятии произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой.