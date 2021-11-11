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четверг, 11 ноября 2021 16:25

На съемках шоу задержали "сваху", завозившую в Украину нелегалов

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На съемках шоу задержали &quot;сваху&quot;, завозившую в Украину нелегалов
Участники схемы незаконно переправляли иностранцев на территорию Украины. Фото: dpsu.gov.ua

10 ноября пограничники совместно с полицией во время съемок одного из известных в Украине телепроектов задержали организатора схемы незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ на своем сайте.

Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, желающим попасть в Украину, но не могли это сделать законно.

"Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить - 200 долларов США, а сообщник, который искал потенциальных жен - 50 долларов", - отмечается на сайте.

Женщина была задержана во время получения ею за незаконную махинацию 40 тыс. грн.

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Организатор схемы помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ей меру пресечения.

Из Украины депортирован 33-летний криминальный авторитет из Азербайджана. Мужчина контролировал деятельность этнических преступных групп, специализировавшихся на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах. В начале ноября он, несмотря на запрет, попал в Украину. Нацполиция установила его местонахождение и депортировала.

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