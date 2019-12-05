На Россию наложили санкции за киберпреступления

7 российских компаний попали под санкции. Фото: techtoday.in.ua

Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний.

Они связаны с хакерским группировкам Evil Corp. говорится на сайте министерства.

Evil Corp распространяет вредоносное программное обеспечение Dridex. Оно использовалось для заражения компьютеров и сбора данных банков и финансовых учреждений в более чем 40 странах. Благодаря этому похитили $ 100 млн.

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Под санкции попали россияне Максим Якубец и Игорь Турашев. Госдеп США объявил о вознаграждении в $ 5 млн за информацию, которая приведет к их задержанию.

Всего санкции введены против 7 компаний и 16 человек, среди которых граждане России, Украины, Узбекистана, Молдовы, Греции, Израиля и Испании.

Украина постоянно отражает атаки в информационном и кибернетическом пространстве. Министр обороны Андрей Загороднюк сказал об этом во время Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе, Канада.