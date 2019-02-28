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четверг, 28 февраля 2019 21:06

На российском горнолыжном курорте произошла трагедия, много жертв

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На российском горнолыжном курорте произошла трагедия, много жертв
В России на лыжников сошла лавина. Фото: Opogode

В российской республике Карачаево-Черкесия на лыжников сошла лавина. Погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Трагедия произошла на горном хребте Дукка в районе горнолыжного курорта Архыз. Об этом сообщили в российском МЧС.

Все пострадавшие приехали из Московской области. По данным Минздрава, четыре человека получили легкие ранами, еще в двух переломы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Погиб гид группы экстремалов.

Среди раненых есть топ-менеджер российского банка "Открытие". В пресс-службе финучреждения сообщили, что в результате схода лавины пострадал 50-летний директор казначейства Дмитрий Орлов.

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Сейчас спасательные работы закончены. Следственный комитет РФ по Карачаево-Черкесской Республике начал проводить проверку по факту предоставления услуг, что не отвечают требованиям безопасности.

22 февраля в Карпатах Ивано-Франковской области погибли двое туристов. Получили обморожения во время восхода на гору Поп Иван-Черногорский.

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