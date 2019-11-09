На реке столкнулись рыбацкие лодки. Есть жертвы

На реке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два рыбацких судна.

В результате аварии один рыбак погиб и еще один - травмирован, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua На реке Глубокий Турунчук в Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись два рыбацких судна

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"Предварительно установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua Один рыбак погиб и еще один - травмирован,

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, открыли уголовное производство.

На реке возле с. Казацкое в Херсонской области произошло столкновение двух лодок, в результате чего 41-летний мужчина погиб, а 8-летний мальчик получил тяжелые травмы. Виновником инцидента является 36-летний мужчина, управлявший лодкой в ​​состоянии алкогольного опьянения