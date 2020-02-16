На пруду погиб рыбак

Спасатели достали тело мужчины с пруда посреди ночи Фото: dp.dsns.gov.ua

В селе Новое Заселье Пятихатского района Днепропетровской погиб рыбак. Он провалился под лед на расстоянии 15 метров от берега.

"16 февраля в 00:01 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение, что в местный пруд во время ловли рыбы мужчина провалился под лед", - сообщает пресс служба спасателей Днепропетровской области.

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Сотрудники Службы спасения обнаружили тело рыбака на глубине 2 м. С помощью резиновой лодки, веревки и подручных средств достали его без признаков жизни.

Установили, что это 64-летний местный житель.

В с. Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области на одном из прудов под лед провалились двое рыбаков. Судьба одного неизвестна. Трагедия произошла 15 февраля около 14.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.