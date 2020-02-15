Рыбаки провалились под лед. Одного не могут найти

В Донецкой области ищут рыбака, провалившегося под лед. Фото - p-p.com.ua

В с. Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области на одном из прудов под лед провалились двое рыбаков. Судьба одного неизвестна.

Трагедия произошла 15 февраля около 14.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двоє людей провалилися під кригу, їхні тіла дістали рятувальники

"Во время рыбалки под лед провалились двое мужчин. Одно из них спасатели вытащили из воды. Второго мужчину, который также провалился под лед, спасателям обнаружить не удалось", - сказано в сообщении.

К поискам привлекли группу водолазов.

На водоеме вблизи села Новый Яр Яворовского района на Львовщине 4 рыбаков провалились под лед. Один мужчина погиб, еще трое - в больнице.