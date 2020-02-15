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суббота, 15 февраля 2020 20:16

Рыбаки провалились под лед. Одного не могут найти

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Рыбаки провалились под лед. Одного не могут найти
В Донецкой области ищут рыбака, провалившегося под лед. Фото - p-p.com.ua

В с. Новогригорьевка Волновахского района Донецкой области на одном из прудов под лед провалились двое рыбаков. Судьба одного неизвестна.

Трагедия произошла 15 февраля около 14.00, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Во время рыбалки под лед провалились двое мужчин. Одно из них спасатели вытащили из воды. Второго мужчину, который также провалился под лед, спасателям обнаружить не удалось", - сказано в сообщении.

К поискам привлекли группу водолазов.

На водоеме вблизи села Новый Яр Яворовского района на Львовщине 4 рыбаков провалились под лед. Один мужчина погиб, еще трое - в больнице.

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