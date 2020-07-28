На Прикарпатье зафиксировали землетрясение

В Ивано-Франковской области 27 июля произошло землетрясение.

Потрясение было магнитудой 2,5 бала, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Источник землетрясения обнаружили в районе села Монастырчаны на глубине 11 км.

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По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Землетрясение магнитудой в 2 балла произошло в Черновицкой области. Землетрясение зафиксировали 23 июля в 17:49. Источник землетрясения был в районе села Белоусовка Сокирянского района на глубине 3 км.