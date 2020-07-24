В Черновицкой области произошло землетрясение

Произошло землетрясение в 2 балла. Фото: "Четвертая студия"

Землетрясение магнитудой в 2 балла произошло в Черновицкой обл.

Землетрясение зафиксировали 23 июля в 17.49, сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины.

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Источник землетрясения был в районе с. Белоусовка, Сокирянского р-на на глубине 3 км.

Интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Два землетрясения произошли в четверг, 25 июня, в Закарпатской области. Источник первого землетрясения магнитудой 1,1 обнаружили в Тячевском районе.