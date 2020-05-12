На Прикарпатье надвигается шторм, предупреждают об отключении света

Ожидаются сильный ветер, грозы и град диаметром до 19 мм. Фото: pixabay

Из-за ухудшения погоды на Ивано-Франковщине энергетики предупреждают о возможном отключении света и просят людей понять ситуацию.

В области объявили штормовое предупреждение, сообщает ОАО "Прикарпатьеоблэнерго".

Ожидается сильный ветер, грозы и град диаметром до 19 мм.

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"В течение суток 12 мая по области и городу ожидается усиление ветра 15-24 м/с. В первой половине суток возможны грозы, град диаметром 6-19 мм. Энергетики просят принять во внимание следующее штормовое предупреждение синоптиков, с пониманием относиться к аварийным отключениям, которые могут быть вызваны непогодой", - написали в сообщении.

По информации управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, 13 мая на Прикарпатье ожидают сильные заморозки 0-5 градусов, 2-й уровень опасности, оранжевый.

В Карпатах высота снежного покрова на некоторых участках составляет около 50 см. На 9 часов утра 11 мая температура воздуха в горах составляет 8-12 градусов тепла.