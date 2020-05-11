В Карпатах выпало до 50 сантиметров снега

В Карпатах до полуметра снега. Фото: Facebook

В Карпатах высота снежного покрова на некоторых участках составляет около 50 сантиметров.

На 9 часов утра 11 мая температура воздуха в горах составляет 8-12 градусов тепла, сообщается на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах".

В частности, на станции "Пожежевская" температура воздуха составляет +12,4 градуса, высота снежного покрова – до 50 сантиметров, снег слежавшийся.

На снеголавинном посту "Драгобрат" температура воздуха +8,3 градуса, высота снежного покрова - 19 сантиметров.

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В украинских Карпатах 12 мая синоптики прогнозируют резкое похолодание и снегопады.