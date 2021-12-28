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вторник, 28 декабря 2021 12:50

На Прикарпатье легковушка столкнулась с микроавтобусом: есть погибшие
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28 декабря на Прикарпатье между населенными пунктами Снятин и Будилов автомобиль Ford Mondeo врезался в Mercedes-Benz Vito.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, сообщает полиция Ивано-Франковской области. Водителя и пассажира микроавтобуса Mercedes госпитализировали с телесными повреждениями.

"ДТП произошло сегодня в 6:20 в Коломыйском районе на участке автодороги Н-10 Стрый - Черновцы - Мамалыга. 24-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где не смог избежать столкновения с автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 34-летний житель Снятинской ТГ. У водителя Mercedes взяли кровь для проверки состояния опьянения", - говорится в сообщении.

Фото: if.npu.gov.ua

Причины и обстоятельства аварии устанавливает следствие в ходе начатого уголовного производства.

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На автодороге Ровно-Луцк 20 декабря произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей из-за гололеда.

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28
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