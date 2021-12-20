В Польше на Николая в двух ДТП погибли двое украинцев

19 декабря в Польше произошло по меньшей мере два смертельных ДТП с участием граждан Украины.

В Лодзинском воеводстве автомобиль Audi, в котором находились двое украинцев, по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в охранные экраны автомагистрали А2, сообщает Lowicz24.eu. После этого в него въехал автомобиль Volkswagen.

"43-летний пассажир Audi погиб на месте. 39-летнего водителя машины в тяжелом состоянии вертолетом скорой помощи доставили в больницу в Варшаве. Водитель Volkswagen попал в больницу в городе Скерневице. Местная полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.

Фото: egryfino.pl

Другое ДТП с участием двух украинцев произошло в воскресенье в Морине Западнопоморского воеводства. 34-летний водитель автомобиля Ford превысил скорость и слетел с дороги. Авто врезалось в дерево, в результате чего на месте погиб 50-летний пассажир.

Полиция установила, что водитель имел в крови 1,9 промилле алкоголя, пишет Egryfino.pl.

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В Польше полицейская погоня за украинцем завершилась ДТП. Ее спровоцировал другой украинец. Полиция пыталась остановить автобус Renault для досмотра. Водитель не остановился. Поэтому правоохранители начали преследование. Этому препятствовал автомобиль Nissan. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda. Пассажира последнего доставили в больницу.