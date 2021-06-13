На Прикарпатье ищут ребенка, который упал в горную реку

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей. Фото: Pixabay

На Прикарпатье в воды горной реки упал 12-летний мальчик. Спасатели проводят аварийно-спасательные работы на реке Черемош, что в селе Тюдов на Косовщине. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС в Ивано-Франковской области.

"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе поскользнулся из камней и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к спасательным работам привлечено не менее 13 человек, спасательную технику. Объявлен "Сбор-авария" для отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ДСНС в области.

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых (мальчик, 12 лет) поскользнулся из камней и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

В селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик.