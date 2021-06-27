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воскресенье, 27 июня 2021 20:01

На преподавательницу колледжа вылили ведро фекалий

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На преподавательницу колледжа вылили ведро фекалий
Мужчина напал на преподавательницу. Фото: Скриншот с видео

В городе Новоселица Черновицкой области мужчина пришел в медколледж и вылил ведро фекалий на завуча и куратора одной из групп.

Это произошло в день вручения выпускникам дипломов. Об этом сообщает полиция региона.

По словам мужчины, преподаватель якобы требовала неправомерную выгоду в его сына за успешную сдачу зачета.

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33-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы, по данному факту начали уголовное производство.

"Украла, скотина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, за его диплом! Ты меня услышала, скотина? Вот тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам триста евро!" - кричит мужчина на видео.

В ответ женщина постоянно повторяла: "Я ему ничего не сделала".

В Сумах проректора университета поймали сразу после получения $5 тыс. взятки. Он требовал деньги у местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения государственного учреждения.

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