На популярном курорте протестующие перекрыли трассу

В заливе местные жители перекрыли трассу. Фото: ТСН

Жители Затоки Одесской области перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский из-за решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

Люди отметили, что перекрытие дороги - бессрочное. Протестующие пропускают только кареты "скорой" помощи, автомобили полиции, ДСНС и водителей с детьми до трех лет. Об этом сообщает "Думская".

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но в целом планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - цитирует издание протестующих.

Люди не собираются отступать, пока не выполнят их условий.

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"Если незаконное решение сессии не будет отменено, местные жители собираются длительно пикетировать ГПУ и администрацию президента, требуя наказать виновных", - заявили организаторы акции.

Ранее, в Кременчуге Полтавской области люди перекрыли Крюковский мост, проходящий через Днепр. Требовали не закрывать стоматологические поликлиники в городе.