На популярном курорте протестующие перекрыли трассу

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве стартовал масштабный марш националистов
В Киеве стартовал масштабный марш националистов
1 Просмотров: 387
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2610
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1161
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1431
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун
Просмотров: 828
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 531
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1611
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1269
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 4275
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 981
Фото
Все фото
6
4
7
9
5
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
Мошенник наживался на больных детях
Мошенник наживался на больных детях
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Проверяют леса и колодцы: 16-летнюю Диану Хриненко ищут 2-й месяц
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Видео
Все видео
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
З'ясували деталі смертельної ДТП
З'ясували деталі смертельної ДТП
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
ДТП в Греции: заживо сгорели 11 человек
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Сушилки для рук и мыльницы: киевский кинотеатр опубликовали видео необычной кражи
Интервью
1/5
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 2619
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история донеччанина ко дню защитника Украины
Просмотров: 1161
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
Просмотров: 1431
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 3150
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 756
Колонка
Екатерина Лукьяшко
Екатерина Лукьяшко
14 октября 2018
1 Просмотров: 252
Ні грама протекції
– А я ему и говорю: не возьмешь на главную роль – об этом можешь забыть, – каже висока брюнетка, проводячи пальцями з червоним ...
воскресенье, 14 октября 2018 16:45

На популярном курорте протестующие перекрыли трассу

  Комментировать
На популярном курорте протестующие перекрыли трассу
В заливе местные жители перекрыли трассу. Фото: ТСН

Жители Затоки Одесской области перекрыли трассу Одесса - Белгород-Днестровский из-за решения поселкового совета о раздаче сотни земельных участков в прибрежной зоне.

Люди отметили, что перекрытие дороги - бессрочное. Протестующие пропускают только кареты "скорой" помощи, автомобили полиции, ДСНС и водителей с детьми до трех лет. Об этом сообщает "Думская".

"Пока ждем секретаря поселкового совета, но в целом планируем перекрывать, пока они не отменят это решение", - цитирует издание протестующих.

Люди не собираются отступать, пока не выполнят их условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мост Патона перекроют на 6 часов

"Если незаконное решение сессии не будет отменено, местные жители собираются длительно пикетировать ГПУ и администрацию президента, требуя наказать виновных", - заявили организаторы акции.

Ранее, в Кременчуге Полтавской области люди перекрыли Крюковский мост, проходящий через Днепр. Требовали не закрывать стоматологические поликлиники в городе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На популярном курорте протестующие перекрыли трассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Заключенных раздевали догола и загоняли в камеру с крысами - как выглядит музей в помещении сталинской застенки

Интернат превратили в военный лицей

Умер украинец, который оседлал комету

Закрывают уникальный зоопарк, в котором позволяли играть с животными

Самое читаемое
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 52177
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
На бешеной скорости влетела в столб: в ДТП загинули 2 дівчини
6
 1 Просмотров: 20340
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
7
 Просмотров: 14023
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
Раскованная чешская спортсменка полностью обнажилась ради поклонников
19
 Просмотров: 9099
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
Подводный Чернобыль - токсическая нацистская лодка 75 лет травит море
7
 Просмотров: 7956
Происшествия
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
В центре Киева произошла драка между полицией и активистами
 Просмотров: 1755
З'ясували деталі смертельної ДТП
З'ясували деталі смертельної ДТП
 Просмотров: 792
У берегов Крыма затонул теплоход
У берегов Крыма затонул теплоход 1 Просмотров: 891
Мужчина убился на лестнице отеля
Мужчина убился на лестнице отеля Просмотров: 2718
Из Украины в РФ пытались вывезти старинную икону
Из Украины в РФ пытались вывезти старинную икону Просмотров: 360
Больше всего комментируют
12
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
9
На шоколадную карту Украины кондитеры добавили Крым и Донбасс
4
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
2
Эксперт раскусил Мураева и Рабиновича
2
Путин поднял вопрос автокефалии Украины
Голосов: 985
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua