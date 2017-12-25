На Полтавщине столкнулся микроавтобус и грузовик, есть погибший

В ДТП на Полтавщине погиб человек. Фото: РБК-Украина

В Полтавской области вблизи села Новофедоровка Чутовского района, на автодороге Киев - Харьков - Довжанский произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.

ДТП произошло 25 декабря, в 5 утра, передает РБК-Украина.

"В результате аварии погиб один человек, еще один травмирован", - говорится в сообщении.

После столкновения микроавтобус "Mercedes Benz Sprinter" под управлением 38-летнего жителя Сумской области съехал в кювет, грузовой автомобиль "MAN" частично съехал на обочину и перекрыл полосу движения в направлении города Харьков.

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"В результате аварии 2 человека (водитель микроавтобуса и 41-летняя пассажир, жительница Харьковской области) с телесными повреждениями доставлены в районную больницу. От полученных травм водитель впоследствии скончался", - говорится в сообщении.

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева может избежать максимального наказания по смягчающие обстоятельства: раскаяние подсудимой и добровольные компенсации семьям погибших и пострадавшим.