На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию

11-летнюю Дарью Лукьяненко с Ивановки Одесской области ищут с помощью самолетов гражданского воздушного патруля.
К поискам подключились пилоты из Николаева и Харькова.
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"Подробности позже, работаем. Поисковый самолет уже в воздухе", - говорится на странице Гражданского Воздушного Патруля в Facebook.
Также к спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами, по данным полиции.
В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась. Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку.
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