На поиски пропавшей 11-летней девушки подняли авиацию

Фото: od.npu.gov.ua

11-летнюю Дарью Лукьяненко с Ивановки Одесской области ищут с помощью самолетов гражданского воздушного патруля.

К поискам подключились пилоты из Николаева и Харькова.

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"Подробности позже, работаем. Поисковый самолет уже в воздухе", - говорится на странице Гражданского Воздушного Патруля в Facebook.

Также к спецоперации были привлечены самолеты местного аэроклуба, борта которых оснащены видеокамерами, по данным полиции.

В Ивановском районе Одесской области вторые сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Еще 13 июня в 14.00 девочка пошла на танцевальный кружок. Домой не вернулась. Была одета: футболка белого цвета с рисунком журавля, розовые шорты, черные сандалии, при себе имела сумку.