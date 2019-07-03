На пляже в Одессе обнаружили опасность

Скаты-хвостоколы опасны, так как на хвостах имеют твердые шипы с ядом. Фото: culturemeter.od.ua

Отдыхающие заметили на одесском побережье скатов-хвостоколов.

Ядовитые животные плавали недалеко от берега на пляже "Дельфин", пишут 24 Новини.

Опасные животные были в 6 м от берега.

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Произошло это около семи утра, когда на пляже еще не было людей. После публикации видео в сети пользователи испугались. Однако ученые успокаивают, что скаты-хвостоколы первыми не нападают, и вообще пугливые рыбы.

Они опасны, так как на хвостах имеют твердые шипы с ядом. Поэтому, если обнаружили их в воде, не надо пытаться прогнать или взять в руки. Такой шаг может стать смертельным.

Чтобы избежать укуса, надо входить в воду постепенно и хорошо смотреть под ноги, чтобы не наступить на животное. Если обнаружили ската-хвостокола, то пошумите, махните несколько раз ногой под водой, постарайтесь его спугнуть. Кроме этого, не стоит купаться ночью, потому что в темноте его легко не заметить.

В Азовском море появились блохи. Больше всего от укусов страдают дети. Семья из Мелитополя рассказала, что их маленький сын начал жаловаться, что его покусали рыбы. Родители подошли к воде, чтобы проверить, но почувствовали, что к их телам прилипли какие-то водоросли.