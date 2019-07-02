Украинские пляже атаковали морские блохи

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В Азовском море появились блохи. Больше всего от укусов страдают дети.

Семья из Мелитополя рассказала, что их маленький сын начал жаловаться, что его покусали рыбы. Родители подошли к воде, чтобы проверить, но почувствовали, что к их телам прилипли какие-то водоросли, сообщает РИА Мелитополь.

Уже на суше увидели мелкое существо с двумя усиками. К вечеру на теле ребенка появились укусы, как комара. Утром они превратились в красные пятна. Родители обратились к дерматологу. Там рассказали, что это - морские блохи. На них жалуются практически все отдыхающие в Мелитополе и курортной Кирилловке.

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Врач назначила ребенку лечение и посоветовала воздержаться от поездок на море. Детский организм более остро реагирует на укусы морских блох. Поэтому если нежная кожа и есть склонность к аллергии, нужно запасаться антигистаминными препаратами.

В Одессе и Одесской области море позеленело через размножение микроскопических организмов цианобактерий Nodularia spumigena. Они выделяют ядовитые вещества. Официально городские власти купаться в море не запретили, однако экологи не советуют этого делать, ведь при контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций.