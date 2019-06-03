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понедельник, 03 июня 2019 12:05

На пешеходном переходе патрульные сбили школьника

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На пешеходном переходе патрульные сбили школьника
На пешеходе патрульные сбили школьника. Фото: korrespondent.net

В Борисполе по улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

К счастью, обошлось без травмированных, но "осадок" остался, пишет Киев Оперативный в Facebook.

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На видео видно, как мальчик пытается перейти дорогу с самокатом, однако на него наезжает машина патрульных, после чего он падает на асфальт. При этом на проезжей части нет четкой соответствующей разметки.

Сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые попали в ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении.

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Дата
03
июня

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