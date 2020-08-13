На перекрестке многотонный грузовик полностью переехал "Жигули"

13 августа, около 12:30 в с. Гладковка Херсонской области многотонный грузовик полностью переехал "Жигули", после чего оба авто съехали в кювет.

58-летний водитель легковушки погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине многотонный грузовик полностью переехала "Жигули", после чего оба авто съехали в кювет

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"Водитель автомобиля "ВАЗ-2105", выезжая на перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю "КАМАЗ" с прицепом, в результате чего произошло столкновение. Водитель грузовика пытался избежать удара. Но ему это не удалось и многотонная машина полностью переехала "Жигули", после чего транспортные средства съехали в кювет", - рассказал заместитель начальника отдела следственного управления областной полиции Евгений Шаталов.

Автор: hr.npu.gov.ua 58-летний водитель легковушки погиб на месте. Был ли еще кто-то в салоне - устанавливают

Полицейские устанавливают, был ли еще кто-то в салоне легковушки. Открыли уголовное производство.

Вблизи Скадовска Херсонской в ​​лоб столкнулись микроавтобус DAF и легковушка Volkswagen Golf. За рулем легковушки была 45-летняя женщина, она уцелела. Ее 49-летний муж и сыновья 11 и 14 лет - погибли.