На пепелище кинотеатра в Полтаве нашли труп

Во время пожара в здании бывшего кинотеатра в Полтаве погиб человек. Фото: t.me/dsns_telegram

На пепелище в помещении бывшего кинотеатра имени Ивана Котляревского в Полтаве нашли труп.

Пол и личность человека - устанавливается. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС области Светлана Рыбалко.

"Только что мы получили сообщение, что в здании нашли труп, погиб человек. Пока не могу сказать, это мужчина или женщина", - сказала Рыбалко, передает "Коло".

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Почти весь первый этаж внутри здания уничтожил огонь. Уже обвалилась крыша.

Причины возгорания устанавливают эксперты. Следователи открыли уголовное производство.

Сегодня, 9 декабря, в Полтаве загорелось в 2-этажном здании торгово-развлекательного центра, бывший кинотеатр имени Котляревского, историческое здание в центре города. Рестораны, расположенные в здании - "Версаль", "Территория мяса", "ГраммофонЪ" - выгорели. В 9:16 пожар локализован на площади 600 м. кв. Продолжается ликвидация.