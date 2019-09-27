На пекарне прогремел взрыв: есть раненые

Фото: пресс-служба Нацполиции Сумщины

В пекарне города Шостка Сумской области взорвалась газовоздушная смесь. Пострадали 2 работницы 48 и 47 лет.

Происшествие произошло сегодня ночью, в тот момент, когда одна из женщин открыла дверь в туалетную комнату, сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

Старшей женщине досталось больше всего. Она в реанимации, врачи диагностировали поражения 15% тела. Ее коллега находится в хирургическом отделении местной больницы. Кроме женщин, в пекарне был 21-летний мужчина, обошелся без серьезных травм.

Также в результате взрыва вылетели стекла, разрушены межкомнатные перегородки и туалетная комната. Вспыхнул пожар.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские, взрывотехники и специалисты уголовного лаборатории. По факту открыли уголовное производство об умышленном уничтожении имущества путем поджога, взрыва.

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