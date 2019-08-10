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суббота, 10 августа 2019 11:20

Клиент заправки обгорел при взрыве
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В Запорожье произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент
Фото: zp.dsns.gov.ua
В Запорожье произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент
В Запорожье произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент
В Запорожье произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент
В Запорожье произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции. Обгорел клиент

В Запорожье на ул. Донецкое шоссе произошел взрыв и пожар на территории автозаправочной станции.

Обгорел клиент АЗС. Событие произошло 10 августа около 5.20, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели установили, что во время заправки грузового автомобиля "Газель" произошел взрыв баллона с метановым газом с последующим горением автомобиля на общей площади 5 кв.м. До прибытия первых подразделений работники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электроснабжение и отогнали автомобиль, который стоял рядом на безопасное расстояние. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, которого с ожогами ног доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия полиция проводит расследование.

В селе Тарасовка Киевской области произошел пожар на заправочной станции. Пострадал один из сотрудников.

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