На Печерске посреди улицы похитили мужчину

В центре Киева неизвестные похитили человека. Фото: Zik

В Печерском районе Киева неизвестные люди открыли стрельбу из пистолета и похитили мужчину прямо на улице.

Об этом полиции сообщил очевидец, пишет "Страна".

Киевлянин позвонил на спецлинию 102 и заявил, что "только что на его глазах неизвестные выстрелили несколько раз из пистолета, схватили прохожего на улице Драгомирова возле элитной застройки, принудительно усадили в Lanos серебристого цвета и уехали".

Свидетель сначала подумал, что это какая-то спецоперация правоохранителей по задержанию преступника, но на всякий решил перезвонить в полицию.

В полиции выяснилось, что никаких задержаний со стрельбой на Печерске не проводилось в это время.

На место выехала следственно-оперативная группа. Были изъяты несколько стрелянных гильз от пистолета неустановленного образца калибра 9 мм.

Полиция пытается установить данные похищенного.

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Введен план "Перехват", устанавливаются владельцы Lanos. По предварительным данным, похититель был на авто с крымскими номерами.

В полиции предполагают, что похищение мужчины могло быть связано с бандитскими разборками из-за долгов.

Правоохранители проверяют все заявления за воскресенье о пропаже людей в Киеве, чтобы установить личность похищенного.

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