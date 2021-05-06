На озере перевернулась лодка с пограничниками: поиски пропавшего продолжаются

В Одесской области, где 5 мая во время патрулирования перевернулась лодка с четырьмя военнослужащими ГСЧС, продолжают искать одного из них.

Пограничники накануне проходили на лодке по реке Турунчук перед тем как зайти в озеро, в котором и перевернулось судно. Их коллеги рассказали, что патрулирование на водном границе с Молдовой началось, когда погода была еще благоприятная, но когда лодка вышла на озеро, значительно усилился ветер, пишет tsn.ua. Вдруг волна ударила в боковую часть лодки и опрокинула ее.

"Трое пограничников, были спасены, эвакуированы в госпиталь. Трое получили переохлаждение, у одного травмированы ноги. Состояние их здоровья удовлетворительное. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказал первый заместитель Белгород-Днестровского пограничного отряда Евгений Бабич.

Фото: dpsu.gov.ua

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Известно, что пропавший пограничник родом из Винницкой области, ему 34 года. Он является офицером пограничной службы. До поздней ночи 5 мая продолжались его поиски. Утром 6 мая операция возобновилась. Пограничникам помогают местные рыбаки, водная полиция и чрезвычайники. Здесь ждут еще на усиление специалистами.

"На сегодня уже начались водолазные работы подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Ожидаем усиления этой группы специалистами-водолазами от отряда морской охраны, поисковые мероприятия продолжаются", - сказал Евгений Бабич.

Ищут мужчину в озере, которое имею общую площадь более 5 гектаров. Добраться до него можно только на лодках, поэтому это затрудняет проведение операции. Специалисты сегодня прочесывать озеро уже под водой.

На озере Тудоров в Одесской области во время патрулирования границы перевернулась моторная лодка с пограничниками. В ней находились четверо военных. Троим удалось спастись.