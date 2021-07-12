На отдыхе в Испании погибла украинка

На отдыхе в Испании погибла уроженка Тернопольской области. Фото: pixabay.com

В Испании погибла 47-летняя Ирина Борис.

Украинку и 6-летнего сына накрыла морская волна, пишет "Высокий замок".

Погибшая родом из города Бережаны Тернопольской области. В Испании, где прожила 20 лет, получила еще одно высшее образование. Выучила испанский и английский языки, работала в туристическом агентстве. Там вышла замуж за местного и родила двоих детей.

В день трагедии семья отдыхала на море. Муж, который был на берегу с младшей дочерью, услышал крик жены о помощи. Спасти успел только сына, жену волна унесла в море.

Похоронили украинку в родном городе.

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В порту Дании погиб украинский матрос универсального грузового судна. На 59-летнего моряка упала крышка люка, которая по неизвестным причинам отсоединилась от крана.