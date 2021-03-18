На остановке поймали водителя маршрутки "под кайфом"

В Киеве на остановке общественного транспорта мужчина употреблял наркотики.
Он водитель маршрутки, сообщили в патрульной полиции Киева.
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"Вчера в полицию обратился гражданин, который утверждал: собственными глазами видел водителя автобуса, который употреблял наркотики на конечной остановке.
Патрульные разыскали указанное транспортное средство на улице Привокзальной. Водитель действительно находился с признаками наркотического опьянения, что отрицал. Проходить освидетельствование в установленном законом порядке мужчина отказался ", - сказано в сообщении.
Патрульные составили на мужчину протокол. Теперь он заплатит 17 тыс. грн штрафа и останется без прав на год.
В Киеве поймали водителя маршрутки, который был в неадекватном состоянии. При проверке личных вещей выяснилось, что у мужчины есть пакет с белым порошком, который он пытался выбросить.
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