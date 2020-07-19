На оккупированной Луганщине волк украл и загрыз ребенка

На оккупированной территории Луганской области волк загрыз ребенка.

Об этом написал украинский патриот и блогер с оккупированных территорий "Necro Mancer", сообщает kriminal.tv. Блогер обратил внимание на сообщение террориста ЛНР "Miron 7" о том, что в районе трассы Бахмутки не просто завелись волки, но и стали нападать на людей.

Вчера террористами был найден труп ребенка из Петровенек. За пару часов до этого волк утащил его из села.

Сообщение террористов "ЛНР"

Это именно охотничье поведение хищника, не похожее на бешенство. Ранее в Петровеньках волки нападали на женщину и покусали четырехлетнюю девочку. Местные жители и специальная комиссия сообщают, что на кладбище у села и в самих Петровеньках живет семья волков с волчатами.

"Miron 7" пока не сообщает, были ли найдены волки, однако, вероятно, людоедов однозначно следует уничтожить, ибо они не остановятся.

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За словами известного российского зоолога 19 столетия Леонида Сабанеева, "бурное размножение волка имело место только в периоды упадка народного благосостояния, в эпохи общественных бедствий и войн по преимуществу, как роковое и неизбежное последствие всякой неурядицы, и что волк является, таким образом, грозным символом невежества, бедности, беззащитности и угнетения народной массы".