На охоте погиб человек: есть две версии трагедии

Мужчину мог застрелить несовершеннолетний племянник. Фото СП

От огнестрельного ранения у поселка Подгайцы Тернопольской обл. погиб охотник.

Трагедия произошла 10 августа, сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник.

"На пруду во время охоты случайный выстрел из охотничьего ружья унес жизнь 36-летнего мужчины, который принимал участие в охоте", - говорится в сообщении.

Полицейские на месте провели следственные действия. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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УНИАН сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщил, что сейчас рассматриваются две версии трагедии. Смертельное огнестрельное ранение по неосторожности мог нанести несовершеннолетний племянник. Или человек мог случайно поранить себя сам.

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