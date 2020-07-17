На Оболони произошел пожар - полиция задержала поджигателя

В Киеве на Оболони произошел крупный пожар на открытой местности.
Спасателей вызвали в 12.44 на место происшествия по улице Озерной, 5, сообщили в ГСЧС Киева.
Очевидцы заметили на месте человека, который поджигал травяной настил и мусор.
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Спасатели сразу приступили к тушению огня. Уже в 13.18 возгорание на площади 600 кв. м удалось локализовать. В 14.09 его полностью потушили.
На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя. Составили соответствующие административные протоколы.
В Киеве произошел пожар на территории гостинично-ресторанного етнокомплексу "Хутор" Дегтяри ". На место происшествия прибыл пожарный расчет ГСЧС.
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