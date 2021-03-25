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четверг, 25 марта 2021 00:08

На обочине автодороги Киев-Одесса нашли мертвого мужчину

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На обочине автодороги Киев-Одесса нашли мертвого мужчину
В Одесской области автомобиль сбил мужчину.

На обочине автодороги Киев-Одесса, в Березовском районе Одесской области, нашли мертвого мужчину.

На теле обнаружили повреждения, характерные для полученных в результате ДТП, рядом - обломки автомобиля, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Личность погибшего установили. Это 55-летний житель Ширяевской ОТГ. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.

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Полиция просит откликнуться свидетелей или очевидцев ЧП.

В Житомире на пешеходном переходе легковушка Volkswagen Jetta сбил 54-летнюю женщину. Две ее собаки, которых она вела на поводке, тоже попали под колеса.

Свидетели говорят, что водитель даже не затормозил, из-за удара женщину отбросило на 30 м. От полученных травм и она, и животные погибли на месте. Водитель, даже не остановившись, уехал.

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