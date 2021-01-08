На нефтебазе произошел пожар

В Николаевской области на территории нефтебазы произошел пожар.
"8 января в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом. На площади около 500 кв. м работают пенные стволы. В 13:50 пожар на территории нефтебазы локализовали, а в 14:45 ликвидировали" , - говорится в сообщении ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекли 60 человек и 12 единиц техники ГСЧС.
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Причину пожару устанавливают.
В селе Добрин Изяславского района Хмельницкой области во время пожара в доме погибли 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Вспыхнуло 7 января около 7:40, сообщили в пресс-служба ГСЧС области.
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