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пятница, 08 января 2021 15:58

На нефтебазе произошел пожар
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На нефтебазе в Николаевской обл. произошел пожар
Фото: ГСЧС
На нефтебазе в Николаевской обл. произошел пожар
На нефтебазе в Николаевской обл. произошел пожар

В Николаевской области на территории нефтебазы произошел пожар.

"8 января в 13:08 на территории нефтебазы возле станции Гороховка Витовского района произошло возгорание одной емкости с битумом. На площади около 500 кв. м работают пенные стволы. В 13:50 пожар на территории нефтебазы локализовали, а в 14:45 ликвидировали" , - говорится в сообщении ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекли 60 человек и 12 единиц техники ГСЧС.

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Причину пожару устанавливают.

В селе Добрин Изяславского района Хмельницкой области во время пожара в доме погибли 49-летний мужчина и 48-летняя женщина. Вспыхнуло 7 января около 7:40, сообщили в пресс-служба ГСЧС области.

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08
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