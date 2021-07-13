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вторник, 13 июля 2021 12:30

На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось

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На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
В центре Киева размахивали флагом РФ и агитировали за "дружбу". Фото: скриншот с видео

В ночь на 13 июля в центре Киева на майдане Независимости компания развернула флаг РФ и агитировала за "дружбу" со страной-агрессором.

Соответствующее видео распространил "Ху*вый Киев" в Telegram.

Компания распивала алкоголь вблизи Лядских ворот. Неравнодушный прохожий заметил, что они принесли с собой российский триколор и подошел к агитаторам. На объяснение, что Россия является оккупантом из-за аннексии Крыма и войны на Востоке Украины, они отреагировали улыбкой. Также начали доказывать прохожему, что они против войны и выступают за мир с РФ. Вероятно, для этого и принесли еще флаг Украины.

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Выяснилось, что компания - туристы из Херсона. На кадрах видно, что все были навеселе, а парень едва держался на ногах. Мужчина отобрал триколор и порвал его.

"Это флаг страны-оккупанта. Пьяная тварь, я зарою тебя в землю, если ты не понимаешь", - кричал мужчина, отбирая флаг РФ.

Он добавил, что те, кто агитируют за мир с Россией и используют ее символику, будут наказаны.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
13
июля

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