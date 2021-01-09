На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 1836
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 837
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3249
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2421
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4707
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 945
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
3
2
5
3
3
Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео
Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео
Задержали мужчину, который хотел продать оружие
Задержали мужчину, который хотел продать оружие
Погибли двое товарищей
Погибли двое товарищей
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Поиски пропавших во время схода лавины на турбазе прекратили: подробности
Маршрутка с пассажирами и легковушка сошлись в смертельном столкновении: показали фото
Маршрутка с пассажирами и легковушка сошлись в смертельном столкновении: показали фото
Видео
Все видео
На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности
На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности
Мужчину разорвало взрывом: первые кадры с места трагедии
Мужчину разорвало взрывом: первые кадры с места трагедии
Били отверткой и ножом: мужчину нашли убитым на пороге собственного дома
Били отверткой и ножом: мужчину нашли убитым на пороге собственного дома
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Россиянин прятался от пограничников в заснеженном рове - его выдал тепловизор
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 252
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 7443
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 279
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5409
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 549
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 711
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
суббота, 09 января 2021 16:56

На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности

  Комментировать
На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности
На Полтавщине прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Фото: tsn.ua

Возле села Калайдинцы на Полтавщине днем ​​9 января прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе.

Список населенных пунктов, что отключены или будут отключении от газоснабжения, уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Лубныгаза .

По имеющейся информации, взрыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз . Из-за аварии могут быть аварийные отключения газа. Местных жителей призывают проверить, чтобы все газовые конфорки были закрытыми.

"В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104. АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство. Пожалуйста, будьте бдительны и предупредите об аварийной ситуации ваших близких и знакомых", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авария на газопроводе под Киевом: отчитались о результатах работы

Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневое" Оржица.

Именно в Лубнах люди уже больше недели протестуют и перекрывают дороги из-за необоснованного повышения тарифов на газ со стороны ОАО "Лубныгаз", сообщает блогер Назар Приходько.

"Я пока воздержусь от озвучивания смелых версий, однако что-то мне подсказывает, что кто-то решил протестировать более радикально, чем перекрыванием дорог", - отметил он.

В селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. Погибли ремонтники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Отрылся цирк

В кинотеатре сгорели дети

Apple представила iPhone

Самое читаемое
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной 1 Просмотров: 21702
&quot;Минималки хватит на полноценную жизнь&quot; - украинец о Канаде
"Минималки хватит на полноценную жизнь" - украинец о Канаде
 Просмотров: 10620
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице 1 Просмотров: 9198
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
Собака с уткой сделали невозможное: показали трогательные фото
9
 Просмотров: 8847
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 января: почему этот день такой особый
 Просмотров: 7911
Происшествия
Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео
Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео
3
 Просмотров: 45
Задержали мужчину, который хотел продать оружие
Задержали мужчину, который хотел продать оружие
2
 Просмотров: 99
Испанию накрыла снежная буря: есть погибшие
Испанию накрыла снежная буря: есть погибшие Просмотров: 315
Рассказали об убитом у ночного клуба фельдшере и стрелке
Рассказали об убитом у ночного клуба фельдшере и стрелке Просмотров: 783
Украинцев не было на борту самолета, разбившегося в Индонезии
Украинцев не было на борту самолета, разбившегося в Индонезии Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
Два года назад Томос об автокефалии привезли в Украину - Порошенко поделился фотовоспоминанием
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
Насиловал спящую: 16-летний парень надругался над 35-летней женщиной
1
МОЗ отметило, какие шансы попадания российской вакцины на украинский рынок
1
Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице
Голосов: 677
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть