На магистральном газопроводе под Полтавой прогремел мощный взрыв: первые подробности

На Полтавщине прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Фото: tsn.ua

Возле села Калайдинцы на Полтавщине днем ​​9 января прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе.

Список населенных пунктов, что отключены или будут отключении от газоснабжения, уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе Лубныгаза .

По имеющейся информации, взрыв произошел на магистральном газопроводе, который обслуживает Укртрансгаз . Из-за аварии могут быть аварийные отключения газа. Местных жителей призывают проверить, чтобы все газовые конфорки были закрытыми.

"В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа срочно звоните 104. АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство. Пожалуйста, будьте бдительны и предупредите об аварийной ситуации ваших близких и знакомых", - говорится в сообщении.

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Предварительно, чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневое" Оржица.

Именно в Лубнах люди уже больше недели протестуют и перекрывают дороги из-за необоснованного повышения тарифов на газ со стороны ОАО "Лубныгаз", сообщает блогер Назар Приходько.

"Я пока воздержусь от озвучивания смелых версий, однако что-то мне подсказывает, что кто-то решил протестировать более радикально, чем перекрыванием дорог", - отметил он.

В селе Березовское Дергачевского района Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. Погибли ремонтники.