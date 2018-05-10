На Львовщине сожгли лагерь ромов - омбудсмен

У пгт Рудное на Львовщине сожгли табор цыган.
Было уничтожено их имущество, а сами цыгане покинули территорию, сообщили в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Она констатировала увеличение количества инцидентов на почве нетерпимости к ромскому национальному меньшинству. Денисова обратилась к руководству областной полиции с просьбой отреагировать на инцидент и гарантировать публичную безопасность и порядок в пгт Рудное.
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"Такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятие мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем", - заявили в офисе омбудсмена.
21 апреля участника националистической организации С14 прогнали ромов с Лысой горы и уничтожили их палатки. Глава полиции Киева Андрей Крищенко, однако, заявил: цыгане поехали сами, а на Лысой горе сожгли не табор, а мусор.
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