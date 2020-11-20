На Львовщине произошел взрыв в военном госпитале

В Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве во время заправки. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал мэр Львова Андрей Садовой.

По словам Садового, бригады скорой уже выехали.

Автор: zaxid.net Эвакуация пациентов автомобилями скорой помощи под госпиталем в Винниках

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"Наши коммунальные учреждения - Больница скорой помощи и 8-я больница - готовы принять пациентов. Не думал, что новый "ковидний" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", - добавил мэр Львова.

Местные СМИ сообщают, что взрыв был незначительным. Но в результате резко снизилась подача кислорода, а в госпитале находится несколько десятков больных коронавирусом, требующие непрерывного снабжения кислородом.

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