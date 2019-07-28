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воскресенье, 28 июля 2019 17:04

На комбинате Фирташа произошло серьезное ЧП

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На комбинате Фирташа произошло серьезное ЧП
На территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана. Фото - Главком

28 июля на территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана.

По данным спасателей, ЧП произошло из-за протекания передаточного бака, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели создали водяную завесу, работники ООО" ЗТМК "перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерны. В 11:40 авария была полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в городе было организовано перекрытие движения транспорта и подвоз воды.

Испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет.

Запорожский титано-магниевый комбинат - украинская компания, входящая в Группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

В оккупированном крымском Армянске произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Уже есть несколько случаев смертей из-за приступов астмы. Об этом сообщают жители города. Больницы переполнены - всем ставят диагноз ОРВИ.

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28
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