На комбинате Фирташа произошло серьезное ЧП

На территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана. Фото - Главком

28 июля на территории "Запорожского титано-магниевого комбината" произошла утечка тетрахлорида титана.

По данным спасателей, ЧП произошло из-за протекания передаточного бака, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Спасатели создали водяную завесу, работники ООО" ЗТМК "перекрыли вентиль и установили бандаж, химическое вещество было перекачано в другую цистерны. В 11:40 авария была полностью ликвидирована", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в городе было организовано перекрытие движения транспорта и подвоз воды.

Испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет.

Запорожский титано-магниевый комбинат - украинская компания, входящая в Группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

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