На коляску с 2-летним ребенком упал бетонный столб

В городе Хуст Закарпатской области лесовоз на дороге зацепил железобетонный столб с проводами.
Столб упал на женщину с маленьким ребенком в коляске, которые проходили мимо, - пишет Мукачево.net
Все произошло около 11:00 11 мая на одной из улиц города. Водитель лесовоза задел электрические провода и вырвал железобетонный столб, который упал на тротуар. По трагическому стечению обстоятельств, именно там в то время по тротуару проходила женщина с ребенком в коляске.
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В местной полиции рассказали, что лесовоз загружен дровами, хотел пропустить маму с коляской, но задел провода. В результате электрический столб упал на тротуар, зацепил коляску с 2-летним ребенком.
Маму и ее ребенка отвезли в Хустскую районную больницу. Предварительно известно, что ребенок жив. За жизнь матери борются врачи.
На месте происшествия работают следователи местного отделения полиции.
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