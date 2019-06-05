На Кировоградщине молния уничтожила райадминистрацию

Молния сожгла районную администрацию. Фото: Вадим Денисенко

В городе Благовещенское Кировоградской области молния попала в здание районной администрации, в следствии чего та сгорела.

Визуально, на восстановление нужно 10 млн, сообщил депутат ВР Вадим Денисенко в Facebook.

"В то же время в городе просто нет канализации (вырезали в 90-е) и последние десятилетия нечистоты идут прямо в реку", - написал депутат, сообщив о еще одной проблеме.

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По словам депутата, власти города говорят, что на это нет денег. Нужно 12-15 млн.

Возле села Раденское Херсонской области девушка погибла от удара молнии. Смерть девушки была мгновенной, реанимировать ее не удалось.