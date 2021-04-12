На ходу загорелась маршрутка - внутри были пассажиры

В Харькове на ходу загорелась маршрутка, внутри которой были пассажиры.
Инцидент произошел 12 апреля на перекрестке просп. Науки и ул. 23 Августа. Видео появилось на Telegram-канале "Труха.Харьков".
До приезда спасателей пассажиры оперативно покинули салон. Никто из них не пострадал. Предварительной причиной происшествия стало возгорание в моторном отсеке из-за короткого замыкания электросети или топливной системы.
"На место выдвинулись 2 отделения спасателей. По прибытию на место было установлено, что горит моторный отсек маршрутного такси. Огонь охватил около 4-5 квадратных метра авто. Весь салон заволокло дымом", - сообщил начальник пресс-центра ГУ ДСНС в Харьковской области Игорь Лупандин.
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До приезда спасателей пассажиры оперативно покинули салон. Никто из них не пострадал.
Предварительной причиной происшествия стало возгорание в моторном отсеке из-за короткого случилось замыкание электросети или топливной системы.
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