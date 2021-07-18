На Харьковщине произошло смертельное ДТП: среди пострадавших 2-летний ребенок

На автодороге Нижние-Карловка-Полтава в Харьковской области сегодня произошло столкновение легковых автомобилей Renault и Dacia. В результате аварии госпитализировали 5 человек, один из водителей - умер в больнице. Об этом сообщили в местном отделе полиции.

В результате столкновения транспортных средств в медучреждения были госпитализированы оба водители и трое пассажирок автомобиля "Dacia Logan" 46, 20 и 2 лет. Водитель "Renault Sandero" 1996 года рождения через некоторое время скончался в больнице.

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Следователями Красноградского РВП по факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Вблизи села Сошники Вараського района на Ровенщине в аварии погибли 19-летний водитель мотоцикла и 18-летний пассажир. Влетели в микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором ехала семья американцев.