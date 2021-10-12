На Харьковщине целый город отключили от газа

Неизвестный перекрыл газ в Лозовой. Фото: Pexels

12 октября в Лозовой Харьковской области произошло аварийное отключение газа.

Причины аварии выясняют работники АО "Харьковгаз", сообщает Лозовский горсовет.

Без газа остались 200 домов. Это более 16 тыс. квартир.

По предварительным данным, в работу газораспределительных сетей вмешались неизвестные.

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Советник председателя Лозовской городской территориальной общины Анна Скрипник сообщила, что кто-то перекрыл задвижку на газораспределительных сетях в районе "Кирпичного".

Ликвидации аварии займет три дня.

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