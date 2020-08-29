На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов

Фото: ГУ НП в Харьковской области.

В Андреевке на Харьковщине более 500 местных жителей вышли на митинг против ромов с требованием выселить их из села.

Протестующие собрались на центральной площади, а затем направились к дому, где проживают ромы. Пытались прорваться во двор, сообщает "Общественное".

Сделать это помешали правоохранители. Окна дома забросали яйцами и камнями.

По словам представителя активистов Виталия Степаненко, местные жители требуют обратить внимание полиции на "конфликты с ромами". Так, например, 19 августа около 20-25 человек якобы избили парня на улице Садовой. Он связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

Пострадавших в результате конфликта жителей поселка в Харьковской области и ромов нет, сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Украины в Харьковской области.

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Общественный порядок охраняют около 80 сотрудников отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

Сейчас территория поселка окружена полицией.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - отметили в отделе коммуникации.

Начальник полиции Балаклейщины Сергей Зинчук рассказал, что после произошедшего у правоохранителей зарегистрировано два уголовных дела, расследование продолжается.

В шведском городе Мальме начались беспорядки после акции с сожжением мусульманской священной книги Коран. В результате, правоохранители задержали около 20 человек.