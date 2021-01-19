На Харківщині сталася ДТП за участю двох вантажівок

58-летнего водителя госпитализировали с многочисленными травмами. Фото: Нацполиция

На Харьковщине произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Водителя одной из них с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Столкновение произошло на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" в г. Валки. 27-летний водитель MAN не придерживался безопасной скорости и столкнулся с автомобилем "ГАЗ". В результате травмировался 58-летний водитель автомобиля "ГАЗ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли транспортные средства и поместили на площадку временного содержания автомобилей.

Следователи начали досудебное расследование по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Во вторник 1 человек погиб и не менее 17 получили ранения в результате масштабной аварии более 134 автомобилей на севере Японии. ДТП произошло из-за метели на шоссе.